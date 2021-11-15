Минфин хочет поднять минимальные цены на алкоголь с 2022 года

Министерство финансов России планирует с 2022 года повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку, бренди и коньяк. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект документа на сайте проектов нормативных актов.
«Минимальная розничная цена водки составит 261 рубль за 0,5 литра, бренди — 348 рублей, коньяка — 480 рублей», — сообщается в документе.
Сейчас минимальная розничная цена на алкоголь в таре по 0,5 литра составляет:
- водка — 243 рубля,
- бренди — 324 рубля,
- коньяк — 446 рублей.
В оптовой торговле цена тоже изменится. Стоимость водки с 210 рублей поднимется до 222. А минимальная цена от производителя составит 214 рублей вместо 203 рублей за 0,5 литра.
В Кремле прокомментировали планы Минфина повысить минимальную розничную цену на водку, бренди и коньяк. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это вопрос экономической целесообразности и какой-то определенной позиции по этому поводу нет, рассказал «Коммерсант».
Напомним, более трети россиян (38%) не употребляют спиртных напитков. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В Петербурге могут продлить время продажи алкоголя на час — с 22:00 до 23:00. Соответствующий законопроект, инициатором которого выступил депутат Денис Четырбок, уже поддержали в Смольном и МВД.
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