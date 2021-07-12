Статистика дня: более трети россиян не употребляют алкоголь

При этом чаще всего от алкоголя отказываются люди старше 60 лет (51%). Среди молодых опрошенных в возрасте до 24 лет 39% респондентов не выпивают спиртное. Большинство россиян (81%) считают, что не существует доз алкоголя, которые не вредят здоровью. Еще в 2018 году лишь 55% россиян придерживались такого же мнения. Иначе думают только 15% жителей России. Кроме того, самым безвредным алкогольным напитком, по мнению жителей России, является вино (39%).

Раз в месяц могут позволить себе выпить 14% россиян, еще 18% употребляют алкоголь несколько раз в месяц, а каждый четвертый респондент делает это еще реже (25%). Каждый день или несколько раз в неделю пьют 1% и 4% опрошенных.

Опрос проводился 19 июня и 7 июля. В нем участвовали 1600 респондентов.