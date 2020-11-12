В Петербурге планируют продлить время продажи алкоголя до 23:00

Инициатором изменений выступил депутат Денис Четырбок, соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания Петербурга уже завтра, 13 ноября. В случае принятия проекта, в рамках тестового периода время продажи алкоголя может быть продлено на полгода или на год.

По словам Четырбока, продлить время продажи алкоголя в Петербурге хотят в рамках эксперимента эксперимента по борьбе с нелегальной продажей алкоголя, в том числе с «наливайками», распитием горячительного на улице и контрафактной продукцией.

«Была высказана идея посмотреть, как скажется увеличение времени продажи алкоголя в целом на ситуации. Есть основания полагать, что если появится дополнительный легальный час, то выбьется стул из-под нелегальных продавцов. Не будет смысла из-под полы что-то покупать, можно будет купить алкоголь в магазине. Второй момент: это даст возможность в определенном смысле бороться с контрафактом», — рассказал «Фонтанке» депутат.

Также Четырбок надеется, что продление времени продажи алкоголя поможет в борьбе с распитием на скамейках и во дворах. «Если мы отобьем желание ходить в магазины [в которых продают алкоголь после 22.00], то тем самым снизится и количество употребления алкоголя в тех местах, где его употреблять нельзя», — заключил он.

Сейчас в Telegram-канале Четырбока запущен опрос, в рамках которого можно проголосовать за или против продления времени продажи алкоголя в Петербурге до 23:00.