В Сети появились данные о более 500 тысячах человек, купивших сертификаты о вакцинации от коронвируса

О базах данных россиян, которые, возможно, воспользовались поддельным сертификатом о вакцинации, сообщил программист и владелец Telegram-канала «Глаз бога» Евгений Антипов. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на его слова, в самой большой базе содержатся персональные данные более 500 тысяч человек, которые были собраны в самих сервисах, позволяющих сделать поддельную справку о вакцинации или ПЦР. Стоимость информации об одном человеке составляет около 30-40 рублей.

По данным директора по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александра Дворянского, в данном случае речь идет только о Москве и Московской области. «Наивно полагать, что злоумышленники будут внимательно относиться к вашим персональным данным, если вы обратились за нелегальной услугой», — добавил он.

Как считает основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян, сайты по продаже поддельных сертификатов появляются почти ежедневно — поэтому «неудивительно, что мошенники пытаются заработать, продавая в том числе данные своих клиентов». Данные могут использоваться и для шантажа незадачливых покупателей. «С учетом того, что ответственность за использование поддельных QR-кодов предлагается усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для мошенников», — отметил он.

Напомним, ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 80% россиян, которые говорят о том, что привились «Спутником V», но при этом заболели коронавирусом, купили сертификат о вакцинации. Проверить, вакцинировался человек или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата. Также в Смольном предупредили петербуржцев об ответственности за подделку QR-кодов. Всего с начала 2021 года в регионе завели 29 уголовных дел за подделку COVID-сертификатов и медотводов.