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Нападения в российских школах хотят приравнять к террористическим действиям

В Минпросвещения предложили приравнять нападения на школы, вузы, техникумы к террористическим действиям. Такое предложение выдвинула директор ведомственного департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская, пишет ТАСС.

Фото: Shutterstock.com

 

«Я бы хотела попросить Совет Федерации рассмотреть в качестве законодательной инициативы: приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям. На мой взгляд, это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики к данному факту», – сказала она на круглом столе «Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики» в Совфеде.

Также Фальковская предложила организовать взаимодействие Минпросвещения с органами и учреждениями системы профилактики, а также с дополнительной проработкой на уровне муниципальных, территориальных этих органов.

Напомним, 11 мая в школе №175 на улице Джаудата Файзи в Казани произошла стрельба. Огонь открыл 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. Во время инцидента стали девять человек — две учительницы и семеро школьников, еще 23 пострадали.

Также студент устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета. По официальной информации СК РФ, в результате 6 человек погибли. 24 пострадавших госпитализировали, из них 19 — с огнестрельными ранениями.

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