ВЦИОМ: каждый пятый россиянин согласен с мнением Моргенштерна о слишком больших тратах на День Победы. Но большинство не разделяет его позиции

Те, кто высказался против мнения Моргенштерна, больше всего людей старшего поколения — 74–75%. Среди сторонников высказывания музыканта больше молодежи — 31–37%. Около 79% опрошенных знакомо имя Моргенштерна, из них 61% относится к нему безразлично, 6% — скорее с симпатией, а 30% — скорее с антипатией.

Также опрошенным задавали вопрос об еще одном мнении Моргенштерна о том, что «не следует жить прошлым» и нужно «двигаться дальше, достигая новых побед, например, в информационных, космических технологиях». 70% россиян так не считают, а 22% скорее согласны со словами рэпера.

Напомним, Моргенштерн в интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» скептически оценил традицию празднования Дня победы. За это на него ополчились все: члены СПЧ, Кремль, «Ветераны России», а СК вообще начал проверку слов музыканта. Рассказываем, что известно о конфликте.

А позже журналист и телеведущая Ксения Собчак заступилась за Моргенштерна, который скептически оценил традицию празднования Дня Победы. По ее мнению, рэпер «представитель уже другого поколения, которое не может на эмоциональном уровне воспринимать то, что произошло 76 лет назад».