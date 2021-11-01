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Общество

В Госдуме предложили ввести скидку в 50% на проездные для привитых от COVID-19

В Госдуме предложили предоставить привившимся от коронавируса гражданам скидку в 50% на проездные в общественном транспорте. Такую инициативы высказал депутат Василий Власов от ЛДПР. Он уже направил письмо министру труда Антону Котякову с этим предложением.

Фото: Shutterstock.com

 

Минтруд должен оценить возможность введения скидки в 50% на проездные в общественном транспорте для вакцинированных граждан. Такая льгота должна будет действовать в течение шести месяцев после прививки. Подобная мера может стимулировать граждан скорее сделать вакцину.

«Данная льгота могла бы стать существенным материальным стимулом для десятков миллионов граждан, которые непосредственно и регулярно пользуются услугами муниципальных перевозчиков, а также способствовала бы снижению риска распространения заболевания в общественном транспорте», — приводит цитату из письма Власова РИА Новости.

Напомним, доля россиян, которые заболели коронавирусом после полного цикла вакцинации, составляет 2-5%. Такие данные привела глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова.

По данным Росстата смертность в России в сентябре выросла на 18,3% по сравнению с прошлым годом, рождаемость снизилась на 6,8% год к году.

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