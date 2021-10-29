В России зафиксировали резкий рост смертности. Его связывают с приростом летальных исходов от COVID-19

Эту информацию подтверждает вице-премьер Татьяна Голикова. Она сообщила, что весь прирост смертей происходит за счет COVID-19, и он продолжится и в октябре.

«По оперативным данным октября текущего года (на 28.10.2021), по сравнению с сентябрем текущего года смертность увеличилась на 23,8%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19», — приводит слова Голиковой «Интерфакс».

По данным Росстата начала эпидемии умерли 462,4 тыс. человек с коронавирусом, болезнь стала основной причиной смерти у более чем 390 тыс. граждан. В сентябре текущего года умерли 201 945 человек (в сентябре 2020 года — 170 717 человек), с начала года за девять месяцев — более 1,72 миллиона человек. Это на 18,5% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года.

Рождаемость в прошлом месяце снизилась на 6,8% в годовом выражении — в сентябре 2021 года родились 121 646 младенцев против 130 476 в сентябре прошлого года. Естественная убыль населения за девять месяцев увеличилась на 74,5% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, больше трети всех случаев заражения коронавирусом в России приходятся на три региона. В числе антилидеров Петербург.