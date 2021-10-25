Производители предупредили о росте цен на гречу, овсянку и хлопья в России

О возможном росте цен предупреждает крупный производитель гречи и овсянки «Роса». Стоимость крупы может возрасти уже с 4 ноября сразу ан 10-20% существенного и продолжающегося роста цен на зерновые и зернобобовые культуры, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании.

В сети магазинов «Верный» изданию подтвердили, что получили уведомления от производителей круп о росте цен в среднем на 15%. Как заявляют поставщики, окончание сбора урожая не привело не к снижению цен, а, наоборот, повысило их. Чтобы не вызывать дефицит товара на полках, магазины вынуждены идти на частичное повышение цен — отсрочивать его или дробить на несколько этапов.

Напомним, розничные цены на гречу в России в августе 2021 года выросли до 102,5 рубля за килограмм — это рекорд за десять лет. Последний раз крупа стоила больше 100 рублей в мае 2011 года. Неделю назад также достигла исторического максимума цена на овсянку — впервые за 20 лет крупа стоит дороже 80 рублей.