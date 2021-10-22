Локальный апокалипсис: что происходит в Петербурге и Ленобласти во время шторма «Хендрик»

Поваленные деревья и заборы, порванные провода и подтопленные территории — все это последствия шторма «Хендрик», который накрыл Петербург и Ленобласть накануне ночью. Рассказываем и показываем, как пережили последствия непогоды горожане.
Фото: Shutterstock.com
Начнем с Петербурга. Еще 21 октября приняли решение закрыть дамбу. Согласно данным с гидропостов, вода в Неве поднялась на 98 сантиметров, а в Финском заливе — на 185 сантиметров. И пока дамба остается закрытой до окончания шторма.
В самом городе тоже неспокойно. Местные жители рассказали, что два дерева упали прямо на машины на проспекте Солидарности неподалеку от Александровской больницы и на Энгельса, а старая береза пробила заднее стекло машины на Костромском проспекте. На Промышленной улице оборвались провода. Спасатели перекрыли территорию и устраняют аварию. А в Кудрово ветер уронил строительный забор из профлиста на припаркованные в жилом квартале «Лондон» автомобили.
В пресс-службе комитета по благоустройству сообщили, что сильный ветер повалил на территориях городских зеленых насаждений 37 деревьев. Но не только они падают под натиском сильного ветра. Светофор на проспекте Обуховской Обороны также не выдержал непогоды.
А теперь переместимся на Васильевский остров. Там вышла из берегов река Смоленка и затопила набережную.
Больше всего от стихии пострадала Ленинградская область. Сообщения о подтоплениях парков и дорог появляются регулярно. Мы уже писали, что на подъезде к Выборгу из берегов вышла река Селезневка. Из-за подтопления участок федеральной трассы «Скандинавия» временно перекрыли. Также в Выборге нагонными волнами затопило набережную, близлежащие территории и парк «Монрепо».
А еще посмотрите, какой шторм стоит в форте «Риф» на острове Котлин. Его закрыли для посетителей из-за непогоды, и объявили, что находиться там небезопасно.
А в Сестрорецке затопило парковку ЖК «Светлый мир внутри» по адресу Таможенная дорога, 11. Вода покрыла даже капоты десятка припаркованных автомобилей. Из небольшого озера машины пытаются достать спасатели.
Но есть небольшой повод ля радости. Жители Приморского и Василеостровского районов сегодня видели радугу — она доходила до самого Лахта-центра, а лучи солнца окрасили башню в золотой цвет.
Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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