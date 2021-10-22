Локальный апокалипсис: что происходит в Петербурге и Ленобласти во время шторма «Хендрик»

В самом городе тоже неспокойно. Местные жители рассказали, что два дерева упали прямо на машины на проспекте Солидарности неподалеку от Александровской больницы и на Энгельса, а старая береза пробила заднее стекло машины на Костромском проспекте. На Промышленной улице оборвались провода. Спасатели перекрыли территорию и устраняют аварию. А в Кудрово ветер уронил строительный забор из профлиста на припаркованные в жилом квартале «Лондон» автомобили.