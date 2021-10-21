Петербургскую дамбу готовятся закрыть из-за угрозы наводнения

21 и 22 октября к региону подойдет обширный и глубокий атлантический циклон. Согласно метеорологическому прогнозу, в Петербурге ожидается резкое понижение атмосферного давления и усиление ветра до 25-28 метров в секунду. Это приведет к изменению гидрологической обстановки и повышению уровня воды в устье реки Невы выше критических значений.

По предварительно разработанному плану, оперативный персонал займет рабочие места в 00:00 22 октября, время начала закрытия комплекса — 02:00. По результатам мониторинга метеорологической обстановки фактическое время начала маневрирования затворами Комплекса защитных сооружений может быть изменено.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 22 октября, в Петербурге пройдет дождь — ночью местами сильный, днем небольшой. Ветер ночью юго-западный умеренный, утром и днем западный — от умеренного до сильного. Температура воздуха в течение суток +7…+9 градусов.

В субботу, 23 октября, в городе также пройдет дождь, местами небольшой. Температура воздуха в течение суток составит +4…+6 градусов. В воскресенье, 24 октября, ночью местами ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. В ночное время суток около нуля градусов, днем +2…+4.