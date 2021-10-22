В Выборге река вышла из берегов и затопила трассу «Скандинавия». Дорогу временно перекрыли

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 11:30 22 октября полностью перекрыли движение транспорта на подъезде к Выборгу со стороны Торфяновки. Уровень воды в реке Селезневка повысился из-за чего часть проезжей части затопило.

Движение по этой дороге перекрыли, автомобилистам предлагают объезжать участок через Калининское шоссе. На месте работают сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, они пытаются устранить последствия непогоды.

Напомним, что и в Петербурге сегодня сохраняется ветреная погода. К концу недели температура воздуха опустится до нуля — и в городе вновь выпадет мокрый снег. Рассказываем о погоде на ближайшие дни — в прогнозах синоптиков.