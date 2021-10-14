Защитникам блокадного Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей к годовщине открытия Дороги жизни

Выплаты направят всем награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Всего на выплаты защитникам блокадного Ленинграда выделили около 4 млрд рублей. Их получит более 75 тысяч человек.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Также губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременной денежной выплате петербуржцам, прожившим в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев. Они получает по 50 тысяч рублей