Защитникам блокадного Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей к годовщине открытия Дороги жизни

Защитники блокадного Ленинграда к годовщине открытия Дороги жизни получат по 50 тысяч рублей. Об этом заявил в премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости. Он также поручил перечислить деньги до 22 ноября.
Выплаты направят всем награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Всего на выплаты защитникам блокадного Ленинграда выделили около 4 млрд рублей. Их получит более 75 тысяч человек.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Также губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременной денежной выплате петербуржцам, прожившим в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев. Они получает по 50 тысяч рублей
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