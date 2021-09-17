Путин подписал указ о выплате в 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда

Инициатива связана с 80-летием открытия «Дороги жизни» — единственной транспортной магистрали, связывавшей город с остальной страной в военные годы. Путин поручил кабмину выделить деньги и определить порядок и условия осуществления указанной выплаты.

Напомним, в Петербурге ввели дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременных выплат к юбилейным датам со дня рождения. Получить денежные выплаты смогут петербуржцы старше 90 лет.

Также президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам. Около 30,7 миллиона российских пенсионеров получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.