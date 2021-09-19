Беглов подписал постановление о выплатах пенсионерам, проживших в блокадном Ленинграде меньше 4 месяцев

В настоящий момент в Петербурге 2150 таких жителей. Из городского бюджета планируют выделить более 107 миллионов рублей на выплаты блокадникам. Так, пенсионеры должны получить эти деньги до 1 октября 2021 года.

В пресс-службе также уточнили, что с января 2020 года они получают ежемесячные доплаты к пенсии или ежемесячную денежную выплату, а также иные дополнительные меры социальной поддержки.