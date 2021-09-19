Беглов подписал постановление о выплатах пенсионерам, проживших в блокадном Ленинграде меньше 4 месяцев

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременной денежной выплате петербуржцам, прожившим в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев. Они получает по 50 тысяч рублей, передает пресс-служба Смольного.
В настоящий момент в Петербурге 2150 таких жителей. Из городского бюджета планируют выделить более 107 миллионов рублей на выплаты блокадникам. Так, пенсионеры должны получить эти деньги до 1 октября 2021 года.
В пресс-службе также уточнили, что с января 2020 года они получают ежемесячные доплаты к пенсии или ежемесячную денежную выплату, а также иные дополнительные меры социальной поддержки.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Инициатива связана с 80-летием открытия «Дороги жизни» — единственной транспортной магистрали, связывавшей город с остальной страной в военные годы.
Также в Петербурге ввели дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременных выплат к юбилейным датам со дня рождения. Получить денежные выплаты смогут петербуржцы старше 90 лет.
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