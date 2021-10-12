Telegram заблокировал канал «Мужского государства» за нарушение правил

Накануне Поздняков сам рассказал, что представители мессенджера предупреждали его о блокировке канала. Утром 12 октября канал Позднякова сделали его закрытым. А вечером того же дня и вовсе заблокировали.

Telegram получил от Apple и Google жалобы на то, что в канале Позднякова распространяются материалы с дискриминацией и требования о блокировки сообщества. При этом резервный телеграм-канал, на который подписано более 50 тысяч человек, продолжает работать.

Ранее и YouTube заблокировал канал основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова, посвященный путешествиям, за «многочисленные или серьезные нарушения правил в отношении дискриминационных высказываний», сообщал TJ.

Напомним, сторонники «Мужского государства» совершили атаку против сервиса «Таксовичкоф». Причиной стал повышенный тариф на опцию «Женщина-водитель». В движении считают, что такая услуга дискриминирует «мужское население России, где за ту же работу женщине почему-то нужно платить вдвое больше».

Также прокуратура Нижегородской области подала иск о запрете деятельности незарегистрированного межрегионального объединения «Мужское государство». Движение, организованное Владиславом Позняковым, настаивает на том, что выступает в защиту традиционных ценностей.