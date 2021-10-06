Прокуратура потребовала запретить движение «Мужское государство»

В качестве ответчиков указаны лидер движения Владислав Поздняков, Игорь Носов, Дмитрий Губанов и само «Мужское государство», в качестве заинтересованных лиц — Главное управление Министерства юстиции РФ по Нижегородской области и Роскомнадзор. Административный истец — прокурор Нижегородской области Андрей Травкин, дело рассматривается единолично судьей Анной Беловой.

Прокуратура требует приостановить деятельность или вовсе ликвидировать движение «Мужское государство». Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда, в иске также содержится требование признать объединение экстремистским.

Депутат Оксана Пушкина поддержала решение прокуратуры. «Есть еще в стране неравнодушные и принципиальные профессионалы. Надеюсь, они доведут дело до логического конца. […] Только объединение решительных профессионалов, которые понимают, насколько персонажи, такие как Поздняков и ему подобные, сеют в стране ненависть, агрессию и безнаказанно занимаются пропагандой насилия, помогут дать им серьезный законодательный отпор», — заявила она.

«Мужское государство» — российское мужское движение, декларирующее идеи патриархата и национализма, созданное Владиславом Поздняковым в 2016 году в рамках закрытого сообщества во ВКонтакте. Деятельность движения преимущественно осуществляется в интернет-среде: участники сообщества занимаются травлей, угрозами и преследованием женщин и представителей ЛГБТ.

Напомним, на прошлой неделе сторонники «Мужского государства» совершили еще одну атаку — на этот раз их действия были направлены против сервиса «Таксовичкоф». Причиной стал повышенный тариф на опцию «Женщина-водитель». В движении считают, что такая услуга дискриминирует «мужское население России, где за ту же работу женщине почему-то нужно платить вдвое больше».