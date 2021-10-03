Представители «Мужского государства» атаковали «Таксовичкоф» из-за повышенного тарифа на опцию «Женщина-водитель»

Подписчики Владислава Позднякова действовали по старой схеме: создавали заказы и не оплачивали их, также понижали рейтинг мобильного приложения сервиса, оставляя негативные отзывы. Как рассказал директор по маркетингу сервиса Георгий Дадашов, услуга «Женщина-водитель» появилась в 2014 году, практически одновременно с выходом «Таксовичкоф» на рынок такси в Петербурге.

«Опция стала ответом на запрос клиентов, а вовсе не попыткой конкурировать, к примеру, с женским такси. И она останется в номенклатуре предложений до тех пор, пока будет востребована. На данный момент мы были вынуждены отреагировать на провокацию, сделав услугу бесплатной. Безопасность клиентов и водителей такси, работающих под брендом «Таксовичкоф», для нас превыше всего. Мы не будем проверять реальность намерений сетевых фриков, поэтому на сегодняшний день опция «Женщина водитель» бесплатна для наших клиентов», – отметил он.

В сервисе добавили, что эта опция очень популярна в Петербурге, особенно среди пассажиров с детьми. Клиенты выбирают ее по разным причинам — например, кто-то считает это дополнительной мерой безопасности в дальних поездках, поездках за город или в ночное время. Также в «Таксовичкоф» пояснили, что услуга «Женщина-водитель» стоит больше, поскольку число женщин-водителей значительно ниже мужчин. При выборе этой опции автоматически увеличивается дальность и время подачи автомобиля. «То есть подача машины выполняется в радиусе не двух, а 7-8 километров, а то и больше», — рассказал Дадашов.