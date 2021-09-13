«Мой 12-летний сын сказал мне: «Мам, у меня есть кое-какая информация, но мне неловко говорить об этом». То, что он рассказал и показал мне, вогнало меня в ступор», — призналась женщина.

В самом начале учебника английского языка за 6 класс, на 8-й странице, под заголовком «Who are you?» («Кто ты?») на одной из картинок мелким шрифтом был написан адрес ссылки, при переходе на которую попадаешь на порносайт.

Примечательно, что в 2016 году указанный учебник был одобрен министерством образования. Ссылку обнаружили в 6-м издании учебника за 2020 год. Весь тираж учебника с непристойным контентом составляет 70 тысяч экземпляров, но это только издание 2014 года. Запретная ссылка встречается также в издании 2008 года, тогда тираж книги составлял 50 тысяч книг.

Вполне вероятно, что ссылку копировали вместе с переизданиями учебника. Ранее указанный сайт был посвящен конференции людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией с описанием и расписанием мероприятий. Вот такое «Половое воспитание» поневоле.

Напомним, стриминговый сервис Netflix показал официальный трейлер третьего сезона сериала «Половое воспитание». Отис, Мэйв и другие (полюбившиеся!) герои вернутся уже на следующей неделе.