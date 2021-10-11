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Среди жертв сочинского ДТП с Ксенией Собчак оказалась девушка из Новосибирска

35-летняя Екатерина Тарасова долго копила на отдых в Сочи, закончившийся для нее трагически. У погибшей осталась маленькая дочь.

Авария произошла вечером в субботу, 9 октября: автомобиль Mercedes S500, в котором находилась журналистка и телеведущая Ксения Собчак, попал в ДТП под Сочи – на 38-м км трассы между Адлером и Красной Поляной. Иномарка выехала на встречку и врезалась в Volkswagen, где находились три человека. Из-за мощного удара Volkswagen отбросило на микроавтобус, в результате девушка-пассажир, которая была в ее салоне, погибла.

Жертвой трагедии оказалась 35-летняя уроженка Новосибирска Екатерина Тарасова. В Сочи она поехала на отдых, причем очень долго на него зарабатывала. Об этом рассказала подруга покойной: «Катя была в разводе, поэтому ей приходилось много работать, ребенком она сама занималась. Девочка у нее чудесная, творческая натура. Мы все переживаем за ее судьбу».

Несколько лет назад Екатерина переехала в Звенигород, но близкие решили похоронить ее на родине в Новосибирске.

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