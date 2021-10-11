Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров России — цитата по News.ru:

Я понимаю этих людей и понимаю, что такое пенсия в нынешнее время, но сказать, что не хватает пенсии на еду, это мало что сказать, там еще лекарства, там ееё «коммуналка», болезни, недуги. К большому сожалению, в Российской Федерации такая пенсия.

У кого как сложилась жизнь: у кого дети, добросовестно помогающие старикам, у кого-то родные-близкие, а у кого-то никого нет. Им, конечно, тяжелее всего.

Если есть силы и возможности, [то следует] где-то подрабатывать. Чудес никаких не бывает. Только если есть силы устраиваться на какую-то работу, можно обратиться за какой-то разовой материальной помощью, но все равно она будет разовой.