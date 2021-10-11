Пенсионерам, которые испытывают финансовые трудности, следует «где-то подрабатывать» — потому что «чудес не бывает». Такой совет дал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
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Валерий Рязанский
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров России — цитата по News.ru:
Я понимаю этих людей и понимаю, что такое пенсия в нынешнее время, но сказать, что не хватает пенсии на еду, это мало что сказать, там еще лекарства, там ееё «коммуналка», болезни, недуги. К большому сожалению, в Российской Федерации такая пенсия.
У кого как сложилась жизнь: у кого дети, добросовестно помогающие старикам, у кого-то родные-близкие, а у кого-то никого нет. Им, конечно, тяжелее всего.
Если есть силы и возможности, [то следует] где-то подрабатывать. Чудес никаких не бывает. Только если есть силы устраиваться на какую-то работу, можно обратиться за какой-то разовой материальной помощью, но все равно она будет разовой.
Напомним, в 2022 году минимальный размер оплаты труда в России превысит 13 600 рублей — это почти на 1 тысячу больше, чем в текущем году. В Петербурге прожиточный минимум увеличат на чуть более чем 500 рублей, а пенсии — на 408.
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