МРОТ в России в 2022 году увеличат почти на тысячу рублей

«Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех млн человек», — заявил Мишустин сегодня, 21 сентября, в ходе заседания правительства.

В 2021 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 12 792 рубля, в 2020-м он равнялся 12 130 рублям.

Напомним, в декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума. С 1 января 2021-го он рассчитывается исходя из медианного дохода, а не из «потребительской корзины». Также в законе закреплено требование о том, что размер МРОТ должен быть «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год».

Также утвержден прожиточный минимум на душу населения в Петербурге — в 2022 году он составит 12 428 рублей. В настоящий момент он на 518 рублей меньше — 11 910 рублей 40 копеек.