Прожиточный минимум в 2022 году в Петербурге увеличат на 518 рублей

Как пишет «Фонтанка», прожиточный минимум на душу населения в 2022 году в Петербурге составит 12 428 рублей. В настоящий момент он на 518 рублей меньше — 11 910 рублей 40 копеек.

Пенсионерам полагается выплачивать не менее 10 688 рублей. Сейчас минимальная пенсия в Петербурге составляет 10 280 рублей 30 копеек — таким образом, ее размер увеличат на 408 рублей.

Прожиточный минимум для детей в 2022 году будет равен 12 055 рублям. Это на 448 рублей больше, чем сейчас — в 2021 году он составляет 11 607 рублей 50 копеек.

Пособие по безработице в Петербурге в 2022 году составит 13 546 рублей.