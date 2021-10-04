Екатерина Шульман — о том, почему Россия — страна технооптимистов, а интернет вовсе не главный источник тревожности

Россия и технооптимизм

Россия — страна технооптимистов. Этим мы отличаемся от Европы и радикально отличаемся от Соединенных Штатов. Это кажется в начале несколько контринтуитивным: [ведь именно в США находится] силиконовая долина, это передовая техническая держава — почему же они сами склоняются к технопессимизму? Дело в том, что США — страна довольно патриархальная, религиозная, консервативная, что снаружи довольно плохо понятно, а понятно только изнутри.

В свою очередь, Россия разделяет со странами второго мира веру в технический прогресс. Это очень понятно: если у вас не было толком стационарной телефонной связи, но внезапно и быстро появилась связь мобильная, то вы не можете не заметить, как это улучшило качество вашей жизни. Поэтому для вас естественно полагать, что и дальше технические открытия тоже принесут много-много радостей, как елочка.

Наши с вами сограждане больше, [чем европейцы], верят в технические решения социальных проблем. [На вопрос социологов: «Делают ли] науки и технологии жизнь удобнее»: [положительно отвечают] 85% у нас, 66% — в Европе. Нам, среди прочего, в наследство от советской системы образования досталось почтение к науке. Последние 20 лет оно интенсивно разрушается силами государственных средств массовой информации, но пока вера в разум человеческий, вера в то, что мы в космос полетели и еще что-то хорошее придумаем и изобретем, раскроем все тайны вселенной, у нас все-таки остаточно присутствует.

«Наши сограждане больше верят в технические решения социальных проблем. На вопрос социологов: «Делают ли науки и технологии жизнь удобнее»: положительно отвечают 85% у нас, 66% — в Европе»

При этом, к идее, скажем, робота-водителя у нас относятся хуже, чем в Европе. Возможно, одно из объяснений в том, что в России две самые распространенные профессии: водитель и продавец. Может быть, те, кто против этой идеи, как раз водители, которые опасаются, что роботы лишат их заработка, может быть, в обществе просто есть сомнение, что [беспилотные машины] смогут нормально и безопасно ездить. Тем не менее, интересно, что теоретический технооптимизм сочетается у нас с практическим технопессимизмом.