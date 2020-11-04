Екатерина Шульман и топ-менеджеры «Яндекса» и «Мегафона» — о государственной слежке, беспилотниках и искусственном интеллекте

Андрей Себрант: Это приложение я скачаю, если буду понимать, что это осмысленное действие. Я не люблю ставить приложения, которые замусоривают телефон, жрут трафик, а потом могут что-то слить государству.

Но в самом начале пандемии компании Apple и Google договорились о создании совместного приложения. Оно бы поддерживалось системой Android и IOS независимо от того, на какой операционке у пользователя работает телефон. Владельцы телефонов могли бы обмениваться информацией друг с другом на близком расстоянии, не сообщая ничего на официальные сервера, а в режиме распределенного хранения данных сообщать человеку, был ли он в одном помещении с зараженным коронавирусом. Да, такое приложение я бы себе поставил.

В мире сейчас 177 подобных приложений, каждая страна решила разработать свое, но никакого кросс-обмена между ними нет. Люди, путешествующие через границы, автоматически отсекаются. В борьбе с эпидемиями эти технологии действительно эффективны. Но тут есть важный вопрос: смогут ли люди договориться так, чтобы приложение стало единым для всех на планете? Такое приложение я бы тоже себе поставил, даже если в итоге знал, что мои данные получит государство.

Екатерина Шульман: Но в чем ценность этой информации для пользователя, который устанавливает такое приложение? Мне сообщается, что человек, с которым я была в одном помещении, болеет коронавирусом, а дальше что? Две недели молюсь богу? За этот год у каждого из нас были такие случаи: общались с человеком, а потом выяснялось, что он заболел. А потом ничего не происходит. Или происходит, и вы лечитесь. Зачем эти сведения? Они только повышают вероятность развития тревожных расстройств. Если окажется, что сегодня в зале был ковид-положительный человек, то предполагается, что все остальные должны тестироваться?

Южная Корея использовала в борьбе с пандемией тотальную слежку. Вплоть до того, что в публичных местах висели фотографии зараженных. Для человека другой культуры это выглядит страшно, а там такие вещи социально приемлемы. Зато им удалось избежать долгого сурового локдауна. В одних социумах такие вещи действуют, в других — только повышают уровень недоверия, тревожности и паники. Поэтому идея о всемирном приложении кажется мне преждевременной, пока у нас не появилось набора универсальных ценностей.

Леонид Черный: Объем информации, которым обладает не только государство, но и коммерческие компании, уже превышает все возможные метрики. Я сегодня поискал в интернете курсы по управлению, и уже знаю, что меня во всех социальных сетях будет догонять соответствующая реклама. И это нормально, у меня нет никаких предубеждений против того, что я пользуюсь сервисом бесплатно и за это отдаю свои данные.

Ведущая: Екатерина, эти результаты онлайн-голосования связаны с тем, что в вопросе есть слово «государство»?

Екатерина Шульман: Я думаю, да, слова «госорганам будет доступна ваша информация» подействовали на умы отвечающих. Они помнят многочисленные рассказы жертв социального мониторинга, которые страдали от перманентной слежки. У нас уровень доверия институтам низкий, уровень доверия органам невысокий и, самое главное, не повышающийся. Это интересно сочетается с убеждением, что есть таинственные «они», которые все равно все знают. Люди верят в зловещее всемогущество, но все равно придерживаются стратегии «я все-таки спрячусь, не скачаю это хорошее приложение, и тогда, может быть, эти «они» меня не увидят».