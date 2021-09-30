Счетная палата предложила снять ограничения по срокам использования материнского капитала

В настоящее время материнский капитал можно потратить на получение кредита, дошкольное образование, приобретение товаров для детей-инвалидов и ежемесячные выплаты до того, как ребенку исполнится три года. В Счетной палате предлагают снять ограничения по срокам — такая мера затронула бы более 1,5 миллионов человек, которые получили сертификаты в период с 2018 по 2020 год и на 1 января 2021 года не обращались за использованием маткапитала. Для этого потребуется 47,2 миллиарда рублей.

Всего за 2009-2020 годы на реализацию программы материнского капитала было израсходовано 2,9 триллиона рублей. При этом, отмечают в Счетной палате, в бюджете «образовались значительные остатки целевого трансферта» — на 1 января 2021 года он составил 110,23 миллиарда рублей.

Напомним, с апреля 2020 года сертификат на материнский капитал в России начали оформлять автоматически. Это первая социальная государственная услугоа, которая предоставляется гражданину страны без его участия — не потребуется даже подавать заявление для ее получения. Ранее правительство расширило программу маткапитала — теперь его выплачивают также после рождения первого ребенка. Также было предложено увеличивать выплаты за рождение каждого последующего ребенка. Кроме того, петербуржцам могут разрешить тратить средства регионального материнский капитал на реконструкцию садовых и дачных домов.