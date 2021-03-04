«Материнский капитал должен быть прогрессивным — сейчас есть в этом направлении движение. Он должен увеличиваться за рождение каждого последующего ребенка, потому что семья, в которой рождаются дети, должна становиться богаче, а не беднее. У нас же сейчас ровно обратное происходит», — приводит ТАСС мнение Толстого, высказанного им в ходе конференции по вопросу поддержки семей и семейных ценностей в России.

Также Толстой уверен, что помощь многодетным семьям необходимо оказывать и в вопросах «организации жизни». «Это места в детском саду, это период ухода за ребенком до трех лет — он должен входить в трудовой стаж. Государство должно поддерживать определенный уровень многодетных, который не является порогом бедности, то есть не по нижней, не по МРОТ считать, а все-таки по какой-то приемлемой планке», — добавил он.

Напомним, с апреля 2020 года сертификат на материнский капитал в России начали оформлять автоматически. Это первая социальная государственная услугоа, которая предоставляется гражданину страны без его участия — не потребуется даже подавать заявление для ее получения. Ранее правительство РФ также расширило программу маткапитала — теперь его выплачивают также после рождения первого ребенка. Кроме того, петербуржцам могут разрешить тратить средства регионального материнский капитал на реконструкцию садовых и дачных домов.