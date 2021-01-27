Петербуржцы смогут потратить материнский капитал на реконструкцию дач

Программа регионального материнского капитала действует в Петербурге с 2012 года. В марте 2020-го губернатор Александр Беглов продлил его до конца 2026 года. Она предусматривает выплату из городского бюджета тем семьям, где родился третий или последующий ребенок. С учетом ежегодной индексации сумма составляет уже более 160 тысяч рублей. Ранее петербуржцам разрешили направлять маткапитал на покупку садовых участков и строительство дачных домов. Теперь на эти средства их можно будет отреставрировать.

«Дачный отдых — одна из самых распространенных форм досуга и оздоровления в Петербурге и Ленинградской области. Логично разрешить и улучшать условия загородного отдыха, оплачивая из этих средств реконструкцию садового дома», — отметил председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

В настоящее время средства регионального материнского капитала можно расходовать на улучшение жилищных условий, приобретение земельного участка для ведения садоводства для собственных нужд и строительства садового дома, получение ребенком образования, высокотехнологичную медицинскую помощь и реабилитацию, организацию оздоровительного отдыха детей и их санаторно-курортного лечения, покупку автомобиля, а также товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.