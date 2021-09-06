Органические продукты питания в России популярнее обычных. Продажи выросли за год на 13%

О том, что органические продукты питания в России популярнее обычных, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ. Их продажи за период с мая 2020 года по апрель 2021-го выросли на 13% в денежном выражении, тогда как продажи обычных продуктов за тот же период — всего на 6%.

По данным Национального органического союза, продажи органических продуктов по итогам 2020 года составили 192-194 миллиона евро — это на 15-18% больше, чем годом ранее. Темпы роста при этом увеличились — так, в 2019 году этот показатель составлял только 10-12%. Самым быстрорастущим органическим продуктом стала водка — ее продажи за этот период увеличились на 36%. Как объясняет исполнительный директор союза Олег Миронченко, рост связан с тем, что в 2020 году крупнейшие экспортеры органической пшеницы приостановили поставки за рубеж.

Как считает Мироненко, рост продаж органических продуктов связан в том числе с пандемией — люди стали чаще готовить дома, а потому они больше обращали внимание на свойства продуктов и в целом больше заботились о здоровье. Об этом говорят и в Роскачестве, где выдают сертификаты, признающие те или иные продукты органическими. По российскому законодательству, органической считается продукция, произведенная без использования агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста.

В общей сложности доля основных категорий сертифицированной органической продукции пока невысокая — она составляет лишь 0,1% в товарообороте крупнейших розничных сетей России за последние 12 месяцев. Только через 5-7 лет, по предварительным подсчетам, этот показатель может достичь 2%. Пока около 80% российского рынка органики занимает импорт, но по мере развития этого направления продукция российских производителей будет постепенно его замещать.