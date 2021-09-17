Ждать ли подорожания? В Минсельхозе рассказали о ценах на продукты

Рост производства свинины и восстановление объемов в птицеводстве сохранит стабильную ситуацию с ценами на мясную продукцию. По мнению экспертов, на рынке сейчас сложился баланс спроса и предложения. За месяц стоимость говядины выросла лишь на 0,4%, мяса кур — на 0,7%, а баранины — на 0,5%. Свинина за неделю подорожала на 0,4%, а за месяц — подешевела на 1,9%.

При этом остаются стабильными цены на бутилированное подсолнечное масла, не должна возрасти и стоимость сахара. В 2021 году увеличился урожай сахарной свеклы, что позволило загрузить предприятия переработки при комфортном уровне цен на сырье. Кроме того, в настоящее время производители продолжают получать субсидии на производство и реализацию сахара.

Напомним, цены на продукты питания в августе 2021 года выросли на 33% — сейчас они стоят больше, чем когда-либо за последние 60 лет. Правительства обеспокоены резким удорожанием еды и ищут способы разрядить обстановку на рынке.

Россияне чаще отдают предпочтение органическим продуктам питания, нежели обычным. Продажи за год выросли на 13% в денежном выражении, тогда как продажи обычных продуктов за тот же период — всего на 6%.