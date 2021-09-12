В Сети появилось видео, как трехлетнего мальчика-сироту привязали к стулу в детской инфекционной больнице

В петербургской детской инфекционной больнице трехлетнего сироту Витю привязывали колготками к детскому стулу и кроватке, чтобы он не двигался. Ролик опубликовала блогер и приемная мама.
«Брать на руки нельзя! Он потом плакать будет и не уложишь спать»; «Ничего ему не давайте, не трогайте его!»; «Он же ребёнок наркоманов, он уже сейчас плюётся, а что дальше будет!» — так, по словам блогера Дарьи, высказывается медперсонал о сироте.
После публикации ролик разошелся в соцсетях, и на инцидент уже обратили внимание в аппарате детского омбудсмена. После э того Витю перестали привязывать, а еще у него появилась няня. Как рассказала Дарья, ребенка впервые посадили на горшок и сводили на прогулку, дали ему игрушки.Также в учреждение приехали с проверкой сотрудники Следственного комитета.
Напомним, ранее петербургский программист с ДЦП Иван Бакаидов рассказал о попытке выгнать его из маршрутки. Потому что, по мнению водителя, петербуржец «не знает, куда едет». Извинились перед Бакаидовым власти Петербурга. Также редакция «Собака.ru» попросила ученых Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергея Абашина и Веронику Костенко объяснить: правда ли российское общество так нетерпимо как кажется, и можно ли с этим что-то сделать?
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