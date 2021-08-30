В России волна скандалов, связанных с ксенофобией. Мы правда стали так нетерпимы? Отвечают социологи и антропологи

В России череда скандалов, связанных с проявлениями ксенофобии. Российское общество правда так нетерпимо?

Вероника Костенко: В России действительно довольно высокий уровень расизма. Это отчасти связано с тем, что ценности выживания, проще говоря, добычи хлеба насущного, для большинства важнее, чем ценности самовыражения, с которыми связана и толерантность. Однако не стоит думать, что это только наша проблема. В 2014 году в Европейском социальном исследовании (European Social Survey) был задан прямой вопрос: «Считаете ли вы, что представители одних рас и этнических групп от рождения менее умны, чем других?» Результат вызвал настоящий скандал: ответ «Да» набрал больше 10% почти везде в Западной Европе. В некоторых странах Восточной (Чехии, Венгрии, Эстонии) так отвечала треть опрошенных.

Сергей Абашин: Последние случаи действительно являются примерами ксенофобских настроений, которые существуют в России. Я не думаю, что сам масштаб ксенофобии у нас в стране намного выше, чем в других странах. Но там на расистские и тому подобные высказывания реагируют политики, гражданское общество и государство, проходят митинги, акции поддержки жертв ксенофобии. Благодаря этому в публичной жизни расизм становится неприличным и неприемлемы. У нас такой реакции нет, наоборот некоторые общественные лидеры и политики позволяют себе ксенофобские шуточки и высказывания, за что не получают общее моральное осуждение. Именно поэтому нам кажется, что ксенофобии стало больше, но скорее можно сказать, что она чувствует себя комфортнее.