Программиста с ДЦП Ивана Бакаидова попытались выгнать из маршрутки под дождь. Он не понравился водителю

Петербургский программист с ДЦП, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2019 Иван Бакаидов рассказал о попытке выгнать его из маршрутки. Потому что, по мнению водителя, петербуржец «не знает, куда едет».
Инцидент произошел в минувший понедельник. По словам Бакаидова, что-то его «ужалило после картинга не заказывать такси, а дойти до маршрутки», которая едет прямо до дома. В тот момент, когда петербуржец дошел до остановки, «хлынул ливень, сильно». Он сел в маршрутку и не проехал дальше светофора — водитель отказался ехать, пока пассажир не выйдет из салона. Публикуем рассказ Ивана.
Иван Бакаидов
О случае в маршрутке:
Водитель — кавказский дед. Смотрит на меня, говорит: «Выходи, не повезу тебя». Я сначала думаю: «Да ладно, дед, три года езжу на маршрутках, никогда такого не было». Обращается к человеку, который зашел передо мной: «Зачем ты его притащил?» Человек ничего не понимает, отдает 50 рублей за проезд и в результате непонятной перепалки сбегает.
Тут надо сделать отступление, что на маршрутках я ездил 100500 раз, с меня никогда даже близко не просят денег или проездной, ну потому что видно.
Отъезжаем от остановки 500 метров, встаем на светофоре, водитель открывает дверь, встает, говори: «Выходи». Господа, это страшно, когда человек на тебя прет, а ты не можешь ему ответить. На улицу я не хочу, там ливень, я спешу, мне еще в магазин и ужин готовить к приходу… Загорается зеленый, мы стоим посреди полосы.
Поднимается с задних сидений мужик, огромный бритый мужик с бородой в наколках, идет к водителю, я думаю: «Ща убивать будет». Спрашивает: «Ну че ты к инвалиду пристал? Едь давай». Водитель отвечает: «Нет, шайтан, не повезу, он не знает, куда едет, нет, мне не надо». Мужик делает такое движение, что водитель понимает, что надо ехать. Поехали.
Мужик садится обратно на задние сидения, закрывает лицо руками, пускает слезу и явно очень удивляется происходящему. Я сквозь сиденья показываю крупно надпись «Спасибо». Мужик улыбается. Доехали мы очень беспокойно — водитель постоянно оборачивался, потом на своем басурманском жаловался товарищам.
Как-то так и живу. Никогда не нападайте на человека, который по тем или иным причинам не может вам ответить, это как бить беззащитного. И я постоянно живу в этом полустрахе оказаться в ситуации, когда мне не ответить.
Напомним, Иван Бакаидов выиграл грант на развитие своего приложения LINKa — оно разработано с целью помочь людям, которые имеют проблемы с речью, трудности с моторикой рук и не попадает в мелкие кнопки клавиатуры. Ранее Бакаидов запустил вместе со своими друзьями интернет-магазин социальности. Они продают футболки, надписи на которых высмеивают стереотипы о людях с инвалидностью. А летом 2019 года Иван запустил благотворительую акцию #КилометрыВРублиДобра. Каждый день он проезжал определенное количество километров на велосипеде и делился результатами в соцсетях, тем самым призывая жертвовать в различные благотворительные организации столько рублей, сколько эквивалентно пройденному маршруту.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.