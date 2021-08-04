Программиста с ДЦП Ивана Бакаидова попытались выгнать из маршрутки под дождь. Он не понравился водителю

О случае в маршрутке:

Водитель — кавказский дед. Смотрит на меня, говорит: «Выходи, не повезу тебя». Я сначала думаю: «Да ладно, дед, три года езжу на маршрутках, никогда такого не было». Обращается к человеку, который зашел передо мной: «Зачем ты его притащил?» Человек ничего не понимает, отдает 50 рублей за проезд и в результате непонятной перепалки сбегает.

Тут надо сделать отступление, что на маршрутках я ездил 100500 раз, с меня никогда даже близко не просят денег или проездной, ну потому что видно.

Отъезжаем от остановки 500 метров, встаем на светофоре, водитель открывает дверь, встает, говори: «Выходи». Господа, это страшно, когда человек на тебя прет, а ты не можешь ему ответить. На улицу я не хочу, там ливень, я спешу, мне еще в магазин и ужин готовить к приходу… Загорается зеленый, мы стоим посреди полосы.

Поднимается с задних сидений мужик, огромный бритый мужик с бородой в наколках, идет к водителю, я думаю: «Ща убивать будет». Спрашивает: «Ну че ты к инвалиду пристал? Едь давай». Водитель отвечает: «Нет, шайтан, не повезу, он не знает, куда едет, нет, мне не надо». Мужик делает такое движение, что водитель понимает, что надо ехать. Поехали.

Мужик садится обратно на задние сидения, закрывает лицо руками, пускает слезу и явно очень удивляется происходящему. Я сквозь сиденья показываю крупно надпись «Спасибо». Мужик улыбается. Доехали мы очень беспокойно — водитель постоянно оборачивался, потом на своем басурманском жаловался товарищам.

Как-то так и живу. Никогда не нападайте на человека, который по тем или иным причинам не может вам ответить, это как бить беззащитного. И я постоянно живу в этом полустрахе оказаться в ситуации, когда мне не ответить.