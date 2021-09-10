Стало известно, сколько петербуржцы тратят на образование детей

В целом по стране затраты на обучение детей занимают не менее пятой части всех расходов, пишут «Ведомости».

Лишь четверть жителей Петербурга считает свои вложения в развитие детей достаточными. Треть ожидает возврата инвестиций в виде морального удовлетворения. Еще 24% считают, что затраты не окупятся, а 6% ждут, что дети после обучения помогут увеличить семейный капитал, показали исследования Сбербанка.

65% жителей города предпочли бы только бесплатное образование. Однако в необходимости копить на образование уверен 91% населения города.

А теперь не про цифры, а про детей. В Петербурге появился первый детский экологический маршрут. Теперь маленькие петербуржцы смогут увидеть своими глазами, насколько зеленый дуб у Лукоморья.

А еще Роспотребнадзор по Петербургу опубликовал список блюд и продуктов, которые запрещено подавать в школьных столовых. Наряду с фаст-фудом или газировкой, туда вошла вполне привычная еда.