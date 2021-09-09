У Лукоморья дуб зеленый: в Петербурге появилась первая детская экотропа

Детский экологический маршрут «У Лукоморья» появился на территории заказника «Северное побережье Невской губы». Экомаршрут предназначен для детей разного возраста. На тропе установлено 15 стендов, на каждом из них посетители найдут персонажей народных сказок, былин, поверий. Тексты оформлены авторскими рисунками и декоративными элементами в народном стиле. Также на маршруте установлены деревянные резные фигуры животных, кормушки для птиц, указатели.

Путешествие проходит по старинному парку «Ближние дубки», созданному во времена Петра Первого, через участки широколиственных лесов и по побережью Финского залива. В восточной части экомаршрута растет самый старый дуб заказника, которому не менее 340 лет. Он занесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и участвует в программе «Деревья — памятники живой природы». Общая протяженность маршрута ― 2,2 километра. Ориентировочное время прохождения –—60-90 минут.

«Развитие экологических маршрутов позволяет познакомиться с уникальными особенностями природы нашего города. Экологическую культуру, бережное отношение к природе необходимо воспитывать с юных лет», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. По его мнению, такие маршруты могут стать новой точкой притяжения и для туристов с детьми.