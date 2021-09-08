Без блинов и макарон по-флотски: петербургский Роспотребнадзор назвал запрещенные для школьников блюда

В новом списке оказались такие позиции, как макароны по-флотски с мясным фаршем, макароны с яйцом, а также яичница-глазунья. Под запретом оказались окрошка и другие холодные супы. Блинчики с мясом и творогом, а также паштеты, сало, грибы и маргарин детям также в школе давать нельзя.

Детей в школах нельзя кормить сырокопчеными колбасами, заливными блюдами, студнями, зельцем и форшмаком из сельди. Не разрешено готовить школьные блюда из мяса диких животных, водоплавающих птиц. Запрещены и все продукты, приготовленные дома. Также для школьников нельзя готовить блюда во фритюре, подавать уксус, горчицу, хрен, острый перец, кетчупы и майонез. Нельзя добавлять в меню все маринованные овощи и фрукты.

Не просто все со сладостями. В школьных столовых не должны продавать торты и пирожные. Среди запрещенных напитков помимо ожидаемых газировки и энергетиков, также присутствуют квас, кумыс и натуральный кофе. Санитарные врачи Петербурга призвали родительские комитеты обращать внимание на меню в школьных столовых, а в случае, если попадется запрещенное блюдо, посоветовали жаловаться в Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что учеников петербургских школ могут освободить от занятий из-за выборов. Это коснется тех учебных заведений, где в расписаниях стоят учебные занятия по субботам, рассказали в пресс-службе комитета по образованию.

Пока американские исследователи изучают связь школьного завтрака с успеваемостью учеников, мы выяснили, что едят сейчас в российских школах.