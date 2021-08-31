СМИ: авиабилеты до Петербурга выросли в цене на 6%

Большинство россиян в этом году из-за коронавирусных ограничений провели свой отпуск в России. Самым популярным направлением для полетов стала Москва. В среднем авиабилет до столицы приобретал каждый пятый россиянин по средней стоимости в 6 147 рублей. Это на 5% дороже чем летом 2020 года.

Второе место занял Симферополь, куда отправилось почти 10% отпускников. Тройку лидеров замкнул Сочи — 9,2%. Петербург оказался на четвертом месте, на него пришлось 9,1% от всех продаж авиабилетов. Билет до Санкт-Петербурга подорожал на 6%, его цена составляет 6 718 рублей.

Россияне рассказали, что им больше всего не нравится во время путешествий по регионам страны. Участников опроса попросили назвать три вещи, которые их раздражали как туристов. Среди основных претензий — неразвитая инфраструктура, завышенные цены и отношение местных жителей. Результаты исследования SuperJob опубликовал РБК.

Петербургский аэропорт Пулково создал виртуального помощника для пассажиров в мессенджере Telegram. Чат-бот помогает пассажирам оперативно уточнять информацию по самым востребованным темам без обращения в справочную службу, рассказали в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющая аэропортом Пулково.