Высокие цены и плохая инфраструктура: российские туристы перечислили самые раздражающие вещи в регионах

Чаще всего респонденты выбирали ответ «ничего не раздражает», когда речь шла о Калининградской области (46%), Дагестане (43%), а также Камчатке и Ставропольском крае (по 42%).

Среди основных проблем в Калининградской области выделили отсутствие инфраструктуры (18%), завышенные цены (16%), а также климат/насекомые (10%). В Дагестане туристов разочаровали инфраструктура (13%), небрежное отношение к природе и мусор (10%), а также отношение местных жителей (6%). Посещавшие Камчатку пожаловались на высокие цены (23%), инфраструктуру (19%) и отношение местных жителей (13%). А гости Ставропольского края указали не только на плохую инфраструктуру (24%) и цены (17%), но и остались недовольны большим потоком туристов (16%).

Основные раздражители Крыма — плохая инфраструктура (33%), цены (30%) и отношение местных к туристам (15%). В Краснодарском крае туристов расстроили завышенные цены (36%), инфраструктура (26%), большое число туристов (25%), а также мусор (24%). На Алтае к главным проблемам отнесли цены (21%), мусор (12%) и плохие дороги (9%).