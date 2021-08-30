Чтобы воспользоваться сервисом, нужно вести в поисковой строке Telegram название чат-бота @OfficialPulkovoBot. Также найти виртуально помощника аэропорта Пулково в «подвале» сайта петербургского аэропорта.

После приветственного сообщения можно начать диалог с ботом. Он предлагает пользователям четыре темы для общения: информация о рейсах, правила досмотра, пассажирам и услуги аэропорта.

Уточнив запрос, бот пришлет ссылку с необходимой информацией. Процесс поиска с помощью бота занимает несколько секунд. Сервис обрабатывает неограниченное количество запросов одновременно и круглосуточно.

Ранее власти Петербурга заключили соглашение о строительстве второй очереди аэропорта «Пулково». Документ подписали губернатор Александр Беглов и председатель правления ВТБ Андрей Костин. На новый терминал потратят более 40 миллиардов рублей.

А еще британское издание The Telegraph составило список самых красивых терминалов аэропортов в мире. Петербургский «Пулково-1» поставили на первую строчку. За ним идет аэропорт имени царицы Тамары в Грузии, а тройку замыкает терминал Барахас в Мадриде.