Петербургский аэропорт Пулково создал виртуального помощника для пассажиров в мессенджере Telegram. Чат-бот помогает пассажирам оперативно уточнять информацию по самым востребованным темам без обращения в справочную службу, рассказали в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющая аэропортом Пулково.
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andreyspb21 / Shutterstock.com
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно вести в поисковой строке Telegram название чат-бота @OfficialPulkovoBot. Также найти виртуально помощника аэропорта Пулково в «подвале» сайта петербургского аэропорта.
После приветственного сообщения можно начать диалог с ботом. Он предлагает пользователям четыре темы для общения: информация о рейсах, правила досмотра, пассажирам и услуги аэропорта.
Уточнив запрос, бот пришлет ссылку с необходимой информацией. Процесс поиска с помощью бота занимает несколько секунд. Сервис обрабатывает неограниченное количество запросов одновременно и круглосуточно.
Ранее власти Петербурга заключили соглашение о строительстве второй очереди аэропорта «Пулково». Документ подписали губернатор Александр Беглов и председатель правления ВТБ Андрей Костин. На новый терминал потратят более 40 миллиардов рублей.
А еще британское издание The Telegraph составило список самых красивых терминалов аэропортов в мире. Петербургский «Пулково-1» поставили на первую строчку. За ним идет аэропорт имени царицы Тамары в Грузии, а тройку замыкает терминал Барахас в Мадриде.
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