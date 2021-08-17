Аналитики подсчитали, что 70% россиян поддерживают развитие велосреды в своих городах

Большинство опрошенных (79%) считают, что развитие велоинфраструктуры положительно скажется на безопасности дорожного движения. При этом 61% респондентов заявили, что, если бы в их городе появилось больше велодорожек, они бы чаще стали передвигаться на велосипедах, а 44% делали бы это даже зимой.

Для 24% россиян развитие велосреды оказалось безразлично, и лишь 6% высказались негативно по данному вопросу. В исследовании отмечается, что возраст респондентов не влияет на их мнение. Например, среди граждан 25–34 и старше 55 лет доля поддерживающих развитие велоинфраструктуры оказалась одинаковой — 72%.

Протяженность велодорожек в Петербурге собираются увеличить в два раза — со 128 до 300 км. В этом году запустят велодорожку, соединяющую Кудрово с Проспектом Большевиков. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» Михаил Курдяев.

А до этого в Петербурге прошла акция велосипедистов, смысл которой — показать, что они являются самыми беззащитными участниками дорожного движения. Около 20 человек лежали на асфальте с велосипедами у здания Смольного.