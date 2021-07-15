Протяженность велодорожек увеличат в два раза в Петербурге к 2030 году

Длина дорожки составит 5,2 км. Еще один маршрут для велосипедистов проложат в Пушкине, а также — в небольшом участке в курортном районе около поселка Репино. В планах на следующий год стоит строительство велодорожки в зоне платной парковки на улицах с избыточной шириной.

Помимо этого, в Петербурге постоянно проходят совместные рейды по нарушениям парковки машин на велодорожках. На одном из таких рейдов недавно было зафиксировано более 600 правонарушений. К концу июля в городе появится 24 специальных экипажа, которые будут иметь систему автофиксации.