Петербургские велосипедисты провели акцию у здания Смольного. Они лежали на асфальте с велосипедами

Организаторы акции напомнили, что за последний месяц на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли как минимум три велосипедиста. В частности, утром 27 июня на проспекте Энгельса насмерть сбили друга организаторов акции Эдуарда Шалухова. Ему было 23 года.

Кроме того, велосипедисты создали петицию на сайте Change.org с требованием наказать виновную в аварии на проспекте Энгельса, а также сделать дороги Петербурге удобнее и безопаснее для велосипедистов: изменить приоритет участников движения в городе, ускорить развитие велосипедной инфраструктуры, снизить максимальную разрешенную скорость движения в городе до 40 км/ч, ввести в правила дорожного движения лимит на нарушения ПДД и ужесточить меры ответственности. На момент написания новости петицию подписали более 250 человек.