В российский прокат фильм «Дюна» выйдет на месяц раньше мирового

Фильм снять по роману Фрэнка Герберта. Действие «Дюны» происходит в будущем и рассказывает о молодом аристократе, в распоряжение семьи которого попадает планета, где добывают самое ценное вещество во Вселенной — спайс. За него борются самые могущественные семьи мира, ведь те, кто получает контроль над спайсом, могут управлять Вселенной.

Главные роли исполнили Тимоте Шаламе, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон. Также в картине снялись Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Зендая, Хавьер Бардем и Шарлотта Рэмплинг.