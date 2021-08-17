В российский прокат фильм «Дюна» выйдет на месяц раньше мирового

Компания Universal перенесла старт российского проката фильма «Дюна». Теперь проект Дэни Вильнева появится на широких экранах 16 сентября, об этом стало известно из телеграм-канала «Бюллетень кинопрокатчика». Ранее планировалось выпустить ленту 14 октября.
Фильм снять по роману Фрэнка Герберта. Действие «Дюны» происходит в будущем и рассказывает о молодом аристократе, в распоряжение семьи которого попадает планета, где добывают самое ценное вещество во Вселенной — спайс. За него борются самые могущественные семьи мира, ведь те, кто получает контроль над спайсом, могут управлять Вселенной.
Главные роли исполнили Тимоте Шаламе, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон. Также в картине снялись Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Зендая, Хавьер Бардем и Шарлотта Рэмплинг.
Ранее киностудии переносили крупные голливудские премьеры из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Warner Bros. Pictures перенесла выход фильма Дени Вильнева «Дюна» на 2021 год, а также фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном — на 2022 год. Новую дату премьеры назвали и для четвертой части «Матрицы» Ланы Вачовски.
А еще композитор Ханс Циммер выпустил два саундтрека к новому фильму Дени Вильнева «Дюна». И пока мы ждем выхода фильма можно скрасить ожидания за прослушиванием!
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