Сюжет фильма «Дюна» охватывает половину первой книги вселенной Дюны и рассказывает о жизни Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который должен сплотить фрименов и победить в войне за планету Арракис. В главных ролях также задействованы Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста и Зендая.

Премьера нового фильма Дени Вильнева была запланирована на 17 декабря 2020 года, однако релиз перенесли из-за пандемии. Лента выйдет в российский прокат 14 октября 2021 года. Посмотрите также первый и основной трейлеры.