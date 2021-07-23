Композитор Ханс Циммер выпустил два саундтрека к новому фильму Дени Вильнева «Дюна». До выхода ленты с Тимоти Шаламе и Зендаей в главных ролях осталось меньше трех месяцев — скрасим ожидания за прослушиванием!
Сюжет фильма «Дюна» охватывает половину первой книги вселенной Дюны и рассказывает о жизни Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который должен сплотить фрименов и победить в войне за планету Арракис. В главных ролях также задействованы Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста и Зендая.
Премьера нового фильма Дени Вильнева была запланирована на 17 декабря 2020 года, однако релиз перенесли из-за пандемии. Лента выйдет в российский прокат 14 октября 2021 года. Посмотрите также первый и основной трейлеры.
Обладатель «Грэмми» и Золотого глобуса Ханс Циммер является одним из влиятельных кинокомпозиторов современности — за его плечами саундтреки к фильмам «Король лев», «Гладиатор», «Пираты Карибского моря», «Код да Винчи», «Темный рыцарь», «Начало», «Интерстеллар» и другим. В январе 2018 года Циммер стал 11-кратным обладателем «Оскара» — за партитуру к фильму Кристофера Нолана «Дюнкерк».
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