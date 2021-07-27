В Петербурге вакцинация иностранных работников от СOVID-19 начнется в ближайшие дни

По словам первого замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, количество иностранцев, работающих на фудкортах, составляет всего около 12 процентов, это означает, что задержка вакцинации таких работников на несколько дней не приведет к каким-либо сложностям.

«В ближайшие дни мы ждем вакцины от министерства здравоохранения для вакцинации таких организаций, с иностранными сотрудниками. Но это не должно служить серьезным препятствием, потому что таких сотрудников всего 12%», — сказал Ситов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он добавил, что на сегодняшний день ситуация позволяет открыть фудкорты в ближайшие дни при соблюдении ими мер безопасности.

Напомним, что ранее в Петербурге начали прививать бездомных людей. Для вакцинации необходимы паспорт, СНИЛС и медицинский полис.