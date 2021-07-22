Общепит в ТЦ сможет начать работать при определенных условиях

Первый зампред комитета по промышленной политике Александр Ситов сообщил о том, что власти Петербурга готовы пойти на смягчение коронавирусных ограничений для торговых центров. Одно из условий – 100-процентная вакцинация персонала островных павильонов и фуд-кортов.

По словам «Фонтанки», комитет по промышленной политике уже предварительно согласовал с Роспотребнадзором и представил бизнесу полный список условий, на которых готов разрешить работать фуд-кортам и островным павильонам. Обсуждение с представителями ТЦ и их арендаторами состоялось 21 июля.

Для возобновления работы 100 процентов сотрудников должны быть привиты хотя бы первым компонентом. Также желательным будет получение QR-кода «вакцинирован». При этом те сотрудники, которые переболели коронавирусом и обратились с этим к врачу в последние полгода, и те, кто имеет медотвод, из требования об обязательной вакцинации исключаются.

Островным павильонам предстоит установить защитные экраны по периметру точки, а требования для фуд-кортов более строгие.

Им придется огородить периметр с помощью перегородок, элементов мебели, малых архитектурных форм, ограничительных лент и так далее. На входе в зону фуд-корта посетителям будут измерять температуру.

Число посетителей должно быть ограничено. Следить за этим и контролировать соблюдение социальной дистанции, в том числе при рассадке за столики и при использовании скамеек и других посадочных мест в зонах отдыха, будут торговые центры.

Фуд-кортам для работы необходимо установить прозрачные экраны для кассиров, бактерицидные облучатели и подавать в зал свежий воздух с запретом на рециркуляцию внутри. Заведения также должны использовать одноразовую посуду, обрабатывать контактные поверхности и защитные экраны, дезинфицировать подносы и столики после каждого посетителя.

Для того, чтобы чиновники смогли проводить проверки дистанционно, на фуд-кортах будут установлены камеры с подключением к Ситуационному центру Петербурга.

Торговые центры берут обязательство контролировать выполнение требований своими арендаторами.

Точной даты, когда именно состоится перезапуск фуд-кортов и островных павильонов, названо не было. Но, предположительно, одобрение Роспотребнадзора и губернатора ожидают получить в начале следующей недели.

Напомним, ранее руководители торговых центров и заведений общепита обратились к губернатору Петербурга и главе регионального управления Роспотребнадзора с просьбой разрешить работу фуд-кортов.