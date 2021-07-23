В Петербурге начинается вакцинация бездомных от коронавируса

Вакцинацию бездомных Петербурга анонсировала 23 июля «Благотворительная больница». Две машины социального патруля благотворительного фонда «Диакония» уже в понедельник, 26 июля, доставят к месту вакцинации маломобильных людей. Распространять вакцину будут сотрудники городской поликлиники №49.

За три часа работы первую дозу вакцины «Спутник V» должны получить несколько десятков человек, которые живут на улице или в приютах. Всем, кто поставит прививку, на руки выдадут справку о том, что они получили первую дозу вакцины.

По словам директора «Благотворительной больницы» Сергея Иевкова, на улицах Петербурга, по разным оценкам, около 60 тысяч бездомных. Поэтому их вакцинация — важный шаг к достижению коллективного иммунитета. «Двухкомпонентные вакцины делают людям, живущим на улице, в США и Европе. То есть это мировая практика. Замечательно, что теперь такое возможно и в Петербурге. Нам удалось добиться этого совместными усилиями», — отметил он.

Напомним, ранее прививку от COVID-19 в Петербурге уже сделали 140 бездомных. Их могло быть больше, но пока вакцинация доступна только людям с документами. Для вакцинации необходимы паспорт, СНИЛС и медицинский полис.