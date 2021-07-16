Полиция задержала мужчину, который повесил в Пушкарском саду баннер с портретами убитых общественных деятелей

В Петербурге задержали мужчину, 31-летнего уроженца Ижевска, которого подозревают в том, что он повесил баннер с изображением убитых общественных деятелей на трансформаторную будку в Пушкарском саду. Ему могут выписать штраф в размере 5 тысяч рублей. Об этом пишет «Фонтанка».
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Фото: ЗакС.ру
Как сообщает издание, мужчину доставили в отдел полиции, опросили, после чего отпустили. Материалы будут направлены в комитет в комитет по законности и правопорядку — поступок задержанного нарушает статьи 37.1 закона Петербурга (Самовольное нанесение надписей и рисунков, вывешивание и распространение иных информационных материалов (в том числе с использованием конструкций) в не установленных для этого местах». Теперь ему грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
Напомним, в ночь на 15 июля В Петербурге на трансформаторной будке в Пушкарском саду появился баннер с изображением убитых общественных деятелей. Раньше здесь было граффити с Навальным. Изображение оппозиционера просуществовало всего около четырех часов, но позже было сохранено навсегда — правда, в виртуальном формате.
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