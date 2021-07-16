Полиция задержала мужчину, который повесил в Пушкарском саду баннер с портретами убитых общественных деятелей

Как сообщает издание, мужчину доставили в отдел полиции, опросили, после чего отпустили. Материалы будут направлены в комитет в комитет по законности и правопорядку — поступок задержанного нарушает статьи 37.1 закона Петербурга (Самовольное нанесение надписей и рисунков, вывешивание и распространение иных информационных материалов (в том числе с использованием конструкций) в не установленных для этого местах». Теперь ему грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.