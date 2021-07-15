В Петербурге появился новый арт-объект с портретами убитых общественных деятелей

Баннер появился в Петербурге в ночь с 14 на 15 июля.

Изображение на растяжке – стилизованная обложка альбома Revolver группы The Beatles. Вместо британцев запечатлены адвокат-антифашист Станислав Маркелов, журналистки «Новой Газеты» Анна Политковская и Анастасия Бабурова, политик Борис Немцов и правозащитница Наталья Эстемирова. Рядом с портретами надпись «Герои дней минувших», сообщает «Закс.ру».

Каждый из героев работы был застрелен в период с 2006 по 2015 год.

Напомним, ранее художник Дмитрий Врубель, известный как автор изображения «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» на Берлинской стене, воссоздал стрит-арт с портретом Алексея Навального. Он просуществовал всего около четырех часов на трансформаторной будке в Пушкарском саду, но позже был сохранен навсегда — правда, в виртуальном формате.