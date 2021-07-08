Результаты ПЦР-тестов на COVID-19 будут выдавать не дольше 48 часов

«На сегодняшний день лабораторная диагностика новой коронавирусной инфекции осуществляется в 56 вирусологических лабораториях мощностью 75 696 тестов в сутки. Cреднесуточное количество исследований в июле cоставило 38 709, что составляет 51% от максимальной мощности лабораторий. Имеющийся запас лабораторных мощностей позволяет обеспечить потребность в ПЦР - диагностике при ухудшении эпидемиологической ситуации. Всего в городе уже выполнено уже более 9 500 000 тестов», – сообщает Комитет по здравоохранению Петербурга.

В ежедневном режиме ситуационный центр Комитета по здравоохранению проводит мониторинг деятельности лабораторий и фиксирует все факты несоблюдения регламента проведения тестов ПЦР-исследований.

Регламент определен следующим образом: 24 часа с момента получения пробы лабораторией, 24 часа на доведение результата анализа до сведений пациента или медицинской организации, взявшей пробу.

Если верить статистике, то все ПЦР-исследования в городе проводятся в среднем за 21,1 часа. Средний срок получения результатов исследования пациентами 48 часов в 89 % случаев, за 72 часа – в 11 % случаев.

Отмечается, что выделено 358 млн. на тест-системы для проведения лабораторной диагностики. Закуплены и распределены экспресс-тесты на сумму 83 млн. рублей.

«Проводится мониторинг выполнения результатов проекта в ежедневном режиме и в ходе выездных мероприятий», – заключают на официальном сайте.

Напомним, что ранее Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал обновленный список пунктов, где проводится вакцинация от коронавируса. Всего он насчитывает 177 прививочных пунктов — 146 стационарных и 31 мобильный.